Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Προφυλακίστηκαν έξι άτομα – Τι υποστήριξαν στην απολογία τους

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου οι απολογίες των 22 κατηγορούμενων για το κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων, με έξι από αυτούς να κρίνονται προφυλακιστέοι.

Συγκεκριμένα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 39χρονος που φέρεται ως αρχηγός, οι δύο υπαρχηγοί –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– καθώς και ακόμα τρία πρόσωπα, με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν σχετικά με τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνήθηκε τις κατηγορίες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ όλοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή σε παράνομες πράξεις που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ή τη νοθεία καυσίμων.

Ο 66χρονος επιχειρηματίας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ως υπαρχηγός του κυκλώματος, υποστήριξε ότι οι δραστηριότητές του ήταν απολύτως νόμιμες, τονίζοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου λειτουργούν καθ’ όλα νόμιμα και διαθέτω πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι χρωματικοί διαλύτες εισάγονταν νόμιμα στη χώρα. Έχω ελεγχθεί πολλές φορές από τα τελωνεία κατά την είσοδο και την έξοδο προϊόντων από την Ελλάδα και ποτέ δεν βρέθηκε το παραμικρό μεμπτό».