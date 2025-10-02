Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις παντού

Η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Η δυνατή βροχή δυσχεραίνει περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη κίνηση.

Σημαντικά αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, από τον Πειραιά έως τους Αγίους Αναργύρους και από τον Κόκκινο Μύλο έως την Κηφισιά. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό, στο τμήμα από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση.

Κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται και στην Πειραιώς (από Ομόνοια έως Ρουφ), στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αλίμου – Κατεχάκη και στη λεωφόρο Κηφισίας.