Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή για τον νέο σταθμό μετρό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στην Καισαριανή, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή του έργου «Σταθμός Καισαριανή».

Ειδικότερα, από 01/09/2025 έως 01/09/2030 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής:

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 45,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λεωφ. Υμηττού με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων προς τον εργοταξιακό αποκλεισμό.



Τον ολικό αποκλεισμό του οδοστρώματος της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής από την Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως και για μήκος 45,00 μ. περίπου και της οδού Δαμάρεως 25,00 μ. περίπου μετά την Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως και για μήκος 35,00 μ. περίπου, με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου.



Τον χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου από την συμβολή της με την Λεωφ. Υμηττού και έως την εργοταξιακή κατάληψη, της οδού Δαμάρεως από την συμβολή της με την Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως και με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και έως την εργοταξιακή κατάληψη και της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου από την οδό Μισούντος και έως την εργοταξιακή κατάληψη.



Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.