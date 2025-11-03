Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Άγνωστος πέταξε σκυλάκι μέσα σε κάδο απορριμμάτων

Τι λέει ο ιδιοκτήτης της

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Άγνωστος πέταξε σκυλάκι μέσα σε κάδο απορριμμάτων
DEBATER NEWSROOM

Φρίκη στη Χαλκιδική καθώς ένας άγνωστος άρπαξε σκυλάκι που ήταν δεμένο σε ειδικό σημείο έξω από σούπερ μάρκετ και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Όταν, ο ιδιοκτήτης της βγήκε από το σούπερ μάρκετ και δεν την είδε στο σημείο που την είχε αφήσει, τρελάθηκε από την αγωνία του.

«Την έχω οκτώ χρόνια και είμαστε συνέχεια μαζί, δεν την αποχωρίζομαι ποτέ» είπε στο thestival.gr.

«Ο κάδος ήταν σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από το σούπερ μάρκετ και επειδή είχε πολύ κόσμο στο σημείο δεν άκουσα το γάβγισμα της. Όταν την βρήκα τελικά ένιωσα ανακούφιση» ανέφερε.

Το Φιλοζωικό Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο Πολύγυρου με ανάρτηση του για το σοκαριστικό συμβάν, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «ως σωματείο, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώου και καλούμε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Ζητάμε δικαιοσύνη για αυτό το πλάσμα. Καμία πράξη βίας, καμία πράξη μίσους, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία και δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη».

