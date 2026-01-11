Κοζάνη: Μία ώρα αργότερα θα ανοίξουν τα σχολεία στον Δήμο Σερβιών λόγω της κακοκαιρίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων Κοζάνης Χρήστου Ελευθερίου, τροποποιείται το πρωινό πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων για αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων Κοζάνης θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 09:15 π.μ., δηλαδή με καθυστέρηση μίας ώρας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Σερβίων.

Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν χωρίς καμία μεταβολή στο ωράριό τους.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών τους, ενώ θα υπάρξει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση νεότερων δεδομένων.