Αθανάσιος Παπανικολάου – Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία στο DEBATER: “Δεν νομίζω ότι πρόλαβαν να σκεφτούν το μοχλό εκτίναξης”

Τις δικές του εκτιμήσεις για τα αίτια της συντριβής του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια του airshow στην Τανάγρα, αλλά και για τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας στην εκδήλωση, έδωσε μιλώντας στο DEBATER ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.

Όπως εξηγεί, από το διαθέσιμο βίντεο φαίνεται ότι το αεροσκάφος πετούσε κανονικά, σε χαμηλό ύψος και με δεξιά κλίση, χωρίς να είναι δυνατό σε αυτή τη φάση να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια.

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«Το γεγονός ότι υπήρχε μαύρος καπνός δεν σημαίνει κάτι. Το αεροπλάνο ήταν πράγματι χαμηλά και σε κλίση όταν το είδαμε στο βίντεο. Η άσκηση αυτή είναι μια άσκηση που κάνουν καθημερινά στην εκπαίδευσή τους οι πιλότοι αυτών των αεροσκαφών», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρίσιμο σημείο φαίνεται να ήταν η δεξιά στροφή που εκτελούσε το αεροσκάφος σε πολύ χαμηλό ύψος.

«Στη φάση λοιπόν της δεξιάς στροφής, σε ομαλή πτήση, ενώ φαινόταν ότι τουλάχιστον από το βίντεο δεν υπάρχει πρόβλημα στην πτήση. Το αεροπλάνο πετά κανονικά, απλά, ομαλά, είχαν ύψος προς το έδαφος. Από εκεί και πέρα είδαμε τις φωτιές που έπεσε και δεν ξέρουμε τι συνέβαινε από το σημείο εκείνο», αναφέρει.

Τα πιθανά σενάρια

Ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία εξηγεί ότι ένα από τα ενδεχόμενα που θα εξεταστούν είναι εάν το αεροσκάφος έχασε ύψος κατά τη διάρκεια της στροφής και δεν υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος για την επαναφορά του.

«Με δεξιά κλίση το αεροσκάφος πήγε να πάρει πορεία, για παράδειγμα, στον αεροδιάδρομο και ουσιαστικά, για να ξεκινήσει στη δεξιά αυτή κλίση, χτύπησε γιατί έχασε ύψος. Γιατί έχασε ύψος τώρα και γιατί χτύπησε; Αυτό είναι θέμα της διερεύνησης», τονίζει.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ των σεναρίων που θα πρέπει να εξεταστούν είναι τόσο ένας πιθανός παράγοντας που σχετίζεται με τον χειρισμό όσο και το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης.

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«Το αεροσκάφος σε αυτή τη φάση ήταν με μεγάλη ταχύτητα και ήταν και μια σκληρή στροφή προκειμένου να έρθει στη θέση του. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να έχασαν τον έλεγχο από το μικρό ύψος και να είχε μια υπερκλίση στην πορεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επαναφέρουν το αεροσκάφος», λέει.

Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε τεχνικό πρόβλημα:

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«Ή μπορεί να είχαμε κάποια βλάβη, να χάλασε ο δεξιός κινητήρας, για παράδειγμα, και να μεγάλωσε την κλίση ή να είχαμε ένα compressor stall του αεροπλάνου, επειδή ήταν σκληρή στροφή και μεγάλη ταχύτητα. Η διερεύνηση θα το δείξει, θα φανεί δηλαδή».

«Δεν ήταν κάτι που σκέφτηκαν ότι θα συμβεί»

Αναφερόμενος στην πιθανότητα χρήσης του συστήματος εκτίναξης, ο κ. Παπανικολάου εκτιμά ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

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«Δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι θα γίνει αυτό και δεν θεωρώ ότι το σκέφτηκαν να το χρησιμοποιήσουν. Μπορεί να έγιναν όλα τόσο γρήγορα που δεν σκέφτηκαν να το χρησιμοποιήσουν, γιατί μιλάμε για δευτερόλεπτα», σημειώνει.

Ο ίδιος απορρίπτει, πάντως, τη σύνδεση της τραγωδίας με την ηλικία του αεροσκάφους.

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«Σε καμία περίπτωση δεν φταίει το ότι είναι παλιό το αεροσκάφος. Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας ελέγχονται, επιθεωρούνται και συντηρούνται στον καλύτερο δυνατό βαθμό και όταν δίδεται ένα αεροσκάφος για πτήση είναι πλήρως έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κάθε άσκησης. Διαφορετικά δεν δίδεται και το κρατάνε στο έδαφος», υπογραμμίζει.

«Γιατί συμμετείχε η Πολεμική Αεροπορία σε ιδιωτική εκδήλωση;»

Ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία αναφέρεται και στο ζήτημα της συμμετοχής της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια ιδιωτική εκδήλωση, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη λεγόμενη «διάδοση της αεροπορικής ιδέας».

«Επειδή ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά για τη διάδοση της αεροπορικής ιδέας με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας σε ιδιωτική εκδήλωση, είναι προκειμένου η εικόνα της Αεροπορίας να εμφανιστεί στην κοινωνία κ.λπ.», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη ειδικές ομάδες και αεροσκάφη για αυτόν τον σκοπό.

«Νομίζω ότι η Αεροπορία έχει team που κάνει αυτή τη δουλειά. Έχει τους “Ζευς”, τα αεροσκάφη, τα F-16 που κάνουν επιδείξεις, έχει ένα ΤΑ-6, το οποίο κάνει αυτές τις επιδείξεις προκειμένου να αναπτύξει και να μεταδώσει την αεροπορική ιδέα».

Ωστόσο, θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε και υποστήριζε τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

«Τώρα, για ποιον λόγο η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε και υποστήριζε μια τέτοια εκδήλωση, στην οποία ιδιώτης νομίζω την οργανώνει, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αναρωτηθούν οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω γιατί αυτή η εκδήλωση γινόταν κάποτε μόνο από την Αεροπορία και ήταν ο “Αρχάγγελος” και στην πορεία το ανέλαβε κάποιος ιδιώτης».

«Είναι θέμα των ιθυνόντων για να δούμε κατά πόσο και αν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα», προσθέτει.

«Τυχεροί μέσα στην ατυχία μας»

Κλείνοντας, ο κ. Παπανικολάου χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες εάν η πρόσκρουση είχε σημειωθεί σε σημείο όπου υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος.

«Φανταστείτε να είχε γίνει κάπου αλλού, που ήταν εκεί ο κόσμος μαζεμένος, τι απώλειες θα είχαμε. Αν εργάζονταν οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια εκείνη την ώρα, τι θα είχε γίνει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, τυχεροί μέσα στην ατυχία μας», καταλήγει.