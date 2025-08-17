Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/8): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί – Δύο τα “χρυσά” δελτία

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/8) η κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ που μοίρασε μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του παιχνιδιού, με τουλάχιστον 28.500.000 ευρώ.

Στη σημερινή κλήρωση, δύο δελτία μοιράζονται από 14.413.147 ευρώ. Εννέα υπερτυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Στην κλήρωση TZOKER ΟΠΑΠ, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 2950), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 5,15,17,24,32 και TZOKER το 20.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.