Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Οι τυχεροί αριθμοί – Τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ μοιράζονται στους τυχερούς

Μεγάλα κέρδη για τους μεγάλους τυχερούς προσφέρει σήμερα (31/8) καθιερωμένη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ που μοιράζει πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στους νικητές.

Στην κλήρωση, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 2956), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 7,8,12,25,40 και Τζόκερ το 13.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.