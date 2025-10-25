Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2669, σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με τους τυχερούς αριθμούς να είναι οι εξής: 16, 25, 38, 41, 42, 48.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ