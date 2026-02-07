Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2699: Οι τυχεροί αριθμοί

To έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας

DEBATER NEWSROOM

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ που χαρίζει μέχρι 10.000 ευρώ κάθε μήνα.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 39, 41, 12, 20, 11, 10.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

