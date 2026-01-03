Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2689: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2689, σήμερα Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 18, 23, 26, 29, 37, 39.

Κατηγορίες ΕπιτυχιώνΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
610.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια
581.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο
428830,00€
34.7242,00€
232.3671,00€

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο. Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr

