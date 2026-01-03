Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2689: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2689, σήμερα Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 18, 23, 26, 29, 37, 39.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγορίες Επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 6 – 10.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια 5 8 1.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο 4 288 30,00€ 3 4.724 2,00€ 2 32.367 1,00€

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο. Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr