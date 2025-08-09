Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2644: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Σαββάτου

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2644: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Σαββάτου
Η κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2644, πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 09/08/2025.

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί:

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 4, 17, 23, 24, 26, 45.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

