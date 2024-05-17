Κίνηση στους δρόμους: Χάος στις εθνικές οδούς, Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας

Με απίστευτη υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί αυτή την ώρα, καθώς παρατηρούνται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της πόλης.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται τόσο στις εθνικές οδούς, όσο και σε άλλες βασικές οδικές αρτηρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοβαρές καθυστερήσεις παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κηφισός, στην άνοδο, όπως και η Αθηνών -Λαμίας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Κατεχάκη, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγγρού, στην Ακαδημίας, στην Πανεπιστημίου, τη Σταδίου και τη Φιλελλήνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιχείρηση πειθούς προς τα δεξιά της ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφρικανική σκόνη και ζέστη διαρκείας από σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση