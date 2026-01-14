Κιλκίς: Ελεύθερος ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο του επειδή του έκοψε κλήση

Ελεύθερος αφέθηκε ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στο Κιλκίς επειδή πήγε να του κόψει κλήση για παράνομο παρκάρισμα.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (11/1) με τον αστυνομικό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μεσημέρι της Κυριακής (11/1), το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δέχτηκε κλήση για ένα όχημα που βρίσκεται στην περιοχή και σταθμεύει παράνομα.

Έτσι, ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς βρέθηκε στο σημείο και ο 49χρονος αστυνομικός βεβαίωσε το ανάλογο πρόστιμο. Τότε εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος έπειτα από έντονο διάλογο που είχε με τους αστυνομικούς, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε μπροστά με αποτέλεσμα να παρασύρει τον έναν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο αστυνομικός γραπώθηκε πάνω στο καπό και ο οδηγός τον έσυρε για 250 περίπου μέτρα. Μετά την πτώση του από το καπό, ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο γόνατο, με τον οδηγό να τον εγκαταλείπει.

Ο 49χρονος αστυνομικός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.