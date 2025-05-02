Κερατσίνι: Τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του 43χρονου – Τα γεγονότα που τον είχαν ρίξει ψυχολογικά

Θλίψη επικρατεί στο Κερατσίνι για τον Σπύρο Σέββο, ο οποίος αγνοείτο από την περασμένη Δευτέρα και βρέθηκε απαγχονισμένος χθες Πέμπτη στη δεύτερη αποθήκη του σπιτιού όπου ζούσε με τη γυναίκα του και το παιδί τους.

Λίγες ώρες προτού βρεθεί η σορός του 43χρονου, αδελφή της συζύγου του ανέφερε ότι δεν έχουν ψάξει στην αποθήκη του σπιτιού. Δυστυχώς, όταν και πήγαν εκεί, βρήκαν τον άνδρα απαγχονισμένο και δίπλα του υπήρχε ένα σημείωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σας αγαπώ πολύ, συγγνώμη για όλα», έγραφε το σημείωμα που βρέθηκε δίπλα του.

Αν και όλα τα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία, η Αστυνομία καλείται να απαντήσει σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση:

– Πότε πέθανε;

– Ήταν αυτοκτονία ή έγκλημα;

– Έφυγε από το σπίτι του και επέστρεψε;

– Γιατί επέλεξε το σπίτι του;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Γιατί το κινητό του λειτουργούσε;

Γιατί δεν εντοπίστηκε 72 ώρες από την εξαφάνιση;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος χρησιμοποίησε την πιστωτική του κάρτα;

Σημειώνεται πως ο αδερφός του, που ζούσε στο Περιστέρι, αν και πήγε την Τετάρτη στο υπόγειο του σπιτιού του 43χρονου, στο Κερατσίνι, δεν κατάφερε να τον εντοπίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ την Δευτέρα που ψάχναμε τον αδερφό μου κατέβηκα στις αποθήκες. Επειδή έκανε κρύο όλες αυτές τις ημέρες λέω ”λες να έχει πάει εκεί πέρα ο αδερφός μου, να είναι εκεί πέρα και να κάθεται να μην κρυώνει έξω;”. Αλλά επειδή ρώτησα μου είπαν ότι δεν έχει κλειδιά να μπει μέσα σε κάποια αποθήκη. Τα είχαν πάνω μου είπαν τα κλειδιά και δεν κοίταξα καθόλου μέσα στις αποθήκες. Άμα ήταν εκεί από Δευτέρα ίσως τον είχα βρει, δεν ξέρω. Εγώ κοίταξα στις αποθήκες στο διάδρομο έξω από τις αποθήκες. Κοιτούσα προς τα μέσα με το φακό του κινητού μήπως είναι πιο μέσα στα σκοτάδια. Δεν είναι κοινόχρηστη, είναι των κάθε οικογενειών» δήλωσε στο Mega ο αδελφός του Σπύρου Σέββου.

Τα γεγονότα που τον είχαν καταρρακώσει

Όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ήμερες, είναι ενδεικτικά για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που βρισκόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άτυχος Σπύρος επρόκειτο να πραγματοποιήσει ένα χειρουργείο στον ώμο και το πρωί της Δευτέρας και πήγε μαζί με τον πεθερό του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 10:00, με τον γιατρό να τον εξετάζει κανονικά. Καθώς ήταν λίγο αγχωμένος με το χειρουργείο, αποφάσισαν με τον πεθερό του να πάνε για ένα καφέ στα λιπάσματα της Δραπετσώνας. Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

Αφού έκαναν και μία ολιγόλεπτη βόλτα στην προβλήτα, ο 43χρονος μαζί με τον πεθερό του αποφάσισαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, στο Κερατσίνι. Σε εκείνο το σημείο ήταν και το τελευταίο στίγμα του Σπύρου, λίγο πριν εξαφανιστεί.

Περίπου στις 14:15, ο 43χρονος ενημέρωσε τον πεθερό και τη γυναίκα του ότι θα πάει στη δουλειά του, στην περιοχή του Ταύρου, να τους ενημερώσει ότι θα απέχει για περισσότερο διάστημα από την εργασία του λόγω της επέμβασης.

Το γεγονός ότι είχε τρεις μήνες να δουλέψει, τον στενοχωρούσε πολύ. «Ο αδερφός μου γενικά τα έπαιρνε κατάκαρδα κάτι τέτοια πράγματα, δηλαδή πριν μερικά χρόνια είχε ένα θέμα με το στομάχι του, που τον ταλαιπώρησε.

Πήγε, έκανε κάποιες θεραπείες που δεν πέτυχαν και τον ταλαιπώρησε δύο χρόνια αυτό το πράγμα και τον είχε πάρει πολύ από κάτω όλο αυτό. Τώρα έγινε κι αυτό με το χέρι του. Από τον Γενάρη έχει να δουλέψει και είναι ένας άνθρωπος που συνεισφέρει στο σπίτι του», ανέφερε ο αδερφός του 43χρονου.

Η τελευταία επικοινωνία που είχε με την σύζυγό του, ήταν το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν φύγει από το σπίτι του με ένα SMS στο κινητό της, που έγραφε «σας αγαπώ πολύ».

Εν τω μεταξύ, η θεία του αδικοχαμένου 43χρονου, Ανδρομάχη, μίλησε για τον ανιψιό της με τα καλύτερα λόγια, ενώ, «εξαπέλυσε» βέλη στην οικογένεια της γυναίκας του.

«Πνίξανε το παιδί με το δάνειο που του βάλανε για το σπίτι. Γιατί δεν έλεγαν τίποτα όταν το παιδί δεν ήταν καλά; Ο Σπύρος ήταν το παιδί μου και ήταν το καλύτερο παιδί του κόσμου, δεν υπήρχε πουθενά», υποστήριξε.

Η γυναίκα του 43χρονου είχε αναφέρει νωρίτερα ότι «μονάχα ένα δάνειο υπάρχει, στο όνομά μου και είναι στεγαστικό, εξοφλείται κανονικά», ενώ, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Τάσος Ντούγκας, σημείωσε ότι «όλα τα στοιχεία δείχνουν πως μιλάμε για αυτοχειρία. Η οικογένεια κάνει έκκληση να σεβαστούμε τον πόνο και να μην μεταφέρονται ανακρίβειες. Γίνεται ήδη έρευνα, τις επόμενες μέρες θα δείξει τι οδήγησε τον Σπύρο να κάνει αυτό το κακό στον εαυτό του.

Ο Σπύρος δεν είχε κανένα δάνειο στο όνομά του. Ήταν μαζί 20 έτη (σ.σ. με τη γυναίκα του), ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι, δεν είχε κανέναν λόγο να εξαφανιστεί και πόσω μάλλον να κάνει τέτοιο κακό στον εαυτό του».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από την τραγωδία – “Παιδιά, γίνεται πανικός… Κάντε κάτι επειγόντως”

Θανατηφόρο τροχαίο στο Χαλάνδρι: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής (Φωτογραφίες)



