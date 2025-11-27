Κεραμεικός: Άνδρας βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό»

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (27.11) στην περιοχή του Κεραμεικού, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα του πρώτου ορόφου. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Αγησιλάου, λίγο μετά τις 17.30.

Το σημείο στο οποίο έπεσε ο 44χρονος δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο κι έτσι η Πυροσβεστική κατάφερε να τον απεγκλωβίσει με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος. Μερικά λεπτά αργότερα παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.