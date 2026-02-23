Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα γιορτάσουν οι δήμοι της Αττικής τα Κούλουμα – Δεκάδες εκδηλώσεις με χορό και σαρακοστιανά εδέσματα

Την παράδοση της Καθαράς Δευτέρας θα «τιμήσουν» οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής, εντός και εκτός Λεκανοπεδίου, με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική, χορό και φυσικά με την πατροπαράδοτη λαγάνα.

Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους, ενώ σχεδόν όλοι οι δήμοι έχουν προγραμματίσει μουσικό πρόγραμμα. Μάλιστα, ο δήμος Περιστερίου και ο δήμος Ηλιούπολης υπόσχονται και τη μεγαλύτερη λαγάνα.

Όπως εδώ και δεκαετίες, έτσι και φέτος για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, παραδοσιακό σημείο συνάντησης γίνεται ο Λόφος Φιλοπάππου, για να πετάξουν τον χαρταετό τους και να χαρούν την ημέρα. Κάτω από τον αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων θα υποδέχεται με τις μελωδίες της το κοινό από τις 11 το πρωί και θα υπάρχουν δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα. Ο δήμος έχει οργανώσει κι ένα νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού, που θα ξεκινήσει στις 11:30.

Από εκεί και πέρα, οι χώροι όπου οι δήμοι της Αττικής έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις, με σαρακοστιανά εδέσματα για τον κόσμο και γλέντι με μουσική και χορό, είναι:

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας στο Άλσος Μητέρας (11:00). Με τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά από την ορχήστρα της «Μουσικής Γωνιάς». Θα χορέψουν ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος» και η Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνησος».

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής στο Πάρκο Πευκακίων (10:30). Παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα ΑΝΕΜΩΝΑ και με την ευγενική συνδρομή των συλλόγων «Χοροταξιδευτές» και «Η Αλληλεγγύη για όλους»

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πάρκο Ασυρμάτου (11:30). Εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική και τη συμμετοχή των Προσκόπων.

Ο δήμος Αιγάλεω στο Άλσος Αιγάλεω – Μπαρουτάδικο (12:00). Τα παιδιά θα λάβουν δωρεάν χαρταετούς και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. Στις 13:00 θα ξεκινήσει παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη και τον κλαρινίστα Μάκη Τσίκο.

Ο δήμος Αλίμου στον Λόφο Πάνι από το πρωί. Μουσική με DJ και λαϊκό συγκρότημα, για τα παιδιά δωρεάν χαρταετοί, παιχνίδια, αλευρομουντζουρώματα και εκπλήξεις.

Ο δήμος Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό (11:00). Το καθιερωμένο γλέντι στο κλειστό γυμναστήριο «Φοίβος» του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου. Η ορχήστρα των καθηγητών μουσικής του δήμου θα «ντύσει» μελωδικά τη μέρα, ενώ τα παιδιά θα πάρουν κι έναν χαρταετό, για να τον πετάξουν στον ανοιχτό χώρο γύρω από το γήπεδο.

Ο δήμος Βριλησσίων στο Ανοιχτό θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» στα Άνω Βριλήσσια (11:00). Χορός και διασκέδαση με ζωντανή παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα με τους Αντώνη Κυρίτση, Θωμά Κωνσταντίνου και Γιώργο Κωτσίνη.

Ο δήμος Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων (11:30) μαζί με τον δήμο Δάφνης-Υμηττού και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τη Νάντια Καραγιάννη.

Ο δήμος Γλυφάδας στην παραλία στο Παλαιό Δημαρχείο (12:00) με σαρακοστιανά και μουσική εκδήλωση.

Ο δήμος Δάφνης-Υμηττού στο Θέατρο Βράχων (11:30) μαζί με τον δήμο Βύρωνα και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τη Νάντια Καραγιάννη.

Ο δήμος Ελευσίνας στον Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα (11:00) με ζωντανή μουσική και με τη συμμετοχή Συλλόγων.

Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης στα ανοιχτά γήπεδα της οδού Μιλήτου, δίπλα από το ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης (12:00). Την εκδήλωση θα συνοδεύει μουσικό συγκρότημα. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, έντονο κρύο κ.α.) η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Αργοναύτες».

Ο δήμος Ζωγράφου στο Πάρκο Γουδή (12:00) με το πενταμελές μουσικό σύνολο του Νίκου Φάκαρου «Οι Musicaroi», που θα παρουσιάσει ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με νησιώτικα, παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς.

Ο δήμος Ηλιούπολης στο Πάρκο Χαλικάκι (11:00) με παραδοσιακή μουσική και δώρο χαρταετούς στα παιδιά, αλλά και με τη μεγαλύτερη λαγάνα που έχει δημιουργηθεί ποτέ στα Νότια Προάστια, βάρους 120 κιλών, με διάσταση 8 μέτρα μήκος και 4 μέτρα πλάτος. Σε περίπτωση βροχόπτωσης η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Α’ Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης.

Ο δήμος Ηρακλείου στο Κτήμα Φιξ (11:00) με μουσική και χορό. Παράλληλα, θα υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως παιχνίδια, εργαστήρια χαρταετού, ανιματέρς, ξυλοπόδαροι, facepainting, μπαλονοκατασκευές, λιχουδιές κ.α.

Ο δήμος Καισαριανής στο Πάρκο Άη Γιάννη (12:00) με παραδοσιακό γλέντι και εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους.

Ο δήμος Καλλιθέας στην παραλία (11:00) με παραδοσιακό πρόγραμμα, όπου συμμετέχουν οι Παναγιώτης Λάλεζας και Βιβή Βουτσελά.

Ο δήμος Κηφισιάς στο Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Ερυθραία (11:00) με την… πατροπαράδοτη φασολάδα, με το μουσικό συγκρότημα «Ξέφραγο Αμπέλι» και με παραδοσιακούς χορούς από την Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας και το Χορευτικό τμήμα του δήμου. Τα παιδιά θα μάθουν να κατασκευάζουν τους δικούς τους χαρταετούς και θα ξεφαντώσουν με Show από σαπουνόφουσκες, με οφθαλμαπάτες και ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα. Στη φετινή εκδήλωση θα συμμετέχουν εθελοντικά και οι πρόσκοποι από το 1ο Σύστημα Νέας Ερυθραίας.

Ο δήμος Λαυρεωτικής στον Άγιο Κωνσταντίνο (Θέση Χάος) 11:00, με την Ιωάννα Λεγάκη και με τη συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων του Λαυρίου.

Ο δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης στο κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Πεύκης (12:00), με ζωντανή μουσική από την Νάσια Κονιτοπούλου και την ορχήστρα της. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει από τις 10 π.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης, όπου θα υπάρχει εργαστήρι κατασκευής χαρταετού και θα γίνει το πέταγμά τους.

Ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Μελετάκι (11:00) παραδοσιακό γλέντι με τους Κώστα Μπανιώνα και Δημήτρη Τζίμα. Για τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών στο Γήπεδο Ερυθρών (10:30) με παραδοσιακά εδέσματα, μουσική και χορό. Για τη Δημοτική Ενότητα Οινόης στην πλατεία επί της ΠΕΟΑΘ (11:00) με εδέσματα, γαϊτανάκι και πολλές εκπλήξεις.

Ο δήμος Μεγαρέων στη Νέα Πέραμο, Αλσάκι στο λιμάνι (11:00) με παραδοσιακά εδέσματα.

Ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Αγ. Γεωργίου) στον Ταύρο (12:00), συναυλία λαϊκής μουσικής με τον Ματθαίο Γιαννούλη, την Κατερίνα Κολλιοπούλου και τον Νίκο Γιαννούλη.

Ο δήμος Νέας Ιωνίας στο Συνεδριακό Κέντρο (11:00), παραδοσιακό νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα, με την ορχήστρα του μαέστρου Βαγγέλη Σαραντίδη.

Ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας στη Λίμνη του Άλσους (11:00) τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου στο Πάρκο Φλοίσβου – Κυματοθραύστης (11:00), με DJ και καρναβαλική μουσική, αλλά και με παραδοσιακούς χορούς από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 10ου Δημοτικού Σχολείου «ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ».

Ο δήμος Παλλήνης στο Δημοτικό Πάρκο Ανθούσας (11:30), με παραδοσιακή μουσική και πρόγραμμα με τη Μαρία Νομικού και τον Θανάση Γλυνό.

Ο δήμος Περιστερίου στο Εκθεσιακό Κέντρο, στάση μετρό Ανθούπολη (12:00), με σαρακοστιανά εδέσματα και με τη μεγαλύτερη λαγάνα από τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ). Στο πλαίσιο της παραδοσιακής γιορτής, συναυλία της Γωγώς Τσαμπά, με το κλαρίνο του Νεκτάριου Κοκκώνη.

Ο δήμος Πετρούπολης στην πλατεία Αγίου Δημητρίου (12:00), γλέντι με το συγκρότημα «Σεργιάνι στην Παράδοση».

Ο δήμος Σαρωνικού στις Αλυκές Αναβύσσου (11:00), με σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνες, φασολάδα και νηστίσιμα από τα ΚΑΠΗ Αναβύσσου, ΚΑΠΗ Σαρωνίδας, τον Σύλλογο Λάκκας, τον Σύλλογο Κρητών και τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Αναβύσσου, τον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Αναβύσσου, τον Σύλλογο Αγία Ειρήνη και συναυλία με τον Πάνο Καλίδη.

Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης στη Φιλοθέη (11:00), με παραδοσιακούς χορούς της χορευτικής ομάδας του ΜΕΟ, συναυλία με τους Passepartout the Band και Live party band με pop, rock, disco, latin και ελληνικά τραγούδια.

Ο δήμος Χαϊδαρίου στο Άλσος Δαφνίου (11:30) με παραδοσιακή μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και δράσεις για παιδιά. Από τις 9 το πρωί το πέταγμα χαρταετού στο Πάρκο Νεολαίας.

Ο δήμος Ωρωπού στο Δημοτικό Πάρκο Ιωάννη Κουρούπη στον Ωρωπό (11:00), κούλουμα και αποκριάτικη γιορτή, όπου συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς του δήμου.