Καθαρά Δευτέρα: Εκτοξεύθηκαν οι τιμές σε καλαμάρια και χταπόδια – Πάνω από 3,30 η λαγάνα

“Αλμυρές” είναι φέτος το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, με τις τιμές στα φρέσκα καλαμάρια και τα χταπόδια να καταγράφουν αυξήσεις 25 έως 30% σε σχέση με το 2025.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, οι αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια, εξέλιξη που αποδίδεται στη μειωμένη προσφορά, τόσο από την εγχώρια παραγωγή όσο και από τις εισαγωγές.

Παράλληλα, στοιχεία του Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας δείχνουν ότι ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κινείται γύρω στο 15%-16% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι τιμές στη Βαρβάκειο

Ενδεικτικά:

Χταπόδι: έως 24€/κιλό (από 18€ πέρυσι)

Καλαμάρι: έως 22€/κιλό (περίπου 5€ ακριβότερο)

Γαρίδες: έως 14€/κιλό (από 12€ το 2025)

Θράψαλα: 11,90€/κιλό (από 9,80€ πέρυσι)

Η Βαρβάκειος Αγορά θα είναι ανοιχτή όλο το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Στην Κεντρική Αγορά του Ρέντη οι τιμές φαίνεται να είναι σχετικά χαμηλότερες:

Καλαμάρι: 13€ – 16,90€/κιλό

Θράψαλα: 6€ – 7,80€/κιλό

Φρέσκο χταπόδι: 15€ – 24€/κιλό

Κατεψυγμένο χταπόδι: 14€ – 24€/κιλό

Γαρίδες: 7,99€ – 14€/κιλό

Ελιές: 7,40€ – 8€/κιλό

Ταραμάς: 19€ – 21,50€/κιλό

Η Κεντρική Αγορά Καταναλωτή του Ρέντη θα είναι επίσης ανοιχτή (τα περισσότερα καταστήματα) από Κυριακή βράδυ έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στα ίδια επίπεδα λαγάνα και χαλβάς

Η παραδοσιακή λαγάνα διατηρείται περίπου στα περσινά επίπεδα:

Κλασική (750 γρ.): 3,30€ – 3,80€

Μικρή (500 γρ.): 1,90€ – 2,20€

Ειδικές (ελιά, λιαστή ντομάτα κ.ά.): 4€ – 5€

Ο χαλβάς παραμένει κοντά στα 11,90€/κιλό, ενώ ο χαλβάς με κακάο φτάνει τα 13,80€ λόγω αύξησης της διεθνούς τιμής κακάο. Ο χαλβάς Φαρσάλων διαμορφώνεται περίπου στα 16,5€/κιλό.

Σημειώνεται ότι οι τελικές τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα.

Κανονικά οι αγορές την Καθαρά Δευτέρα

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αντίθετα, κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα και τα περισσότερα σούπερ μάρκετ.

Ανοιχτά (με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή):

Lidl: 07:45 – 16:00

My market: Επιλεγμένα καταστήματα 08:00 – 14:00

Shop & Go

OK! Markets

Bazaar (σε αρκετές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο)

Καλό θα είναι οι καταναλωτές να επικοινωνούν με τα τοπικά καταστήματα, καθώς δεν είναι σαφές αν θα λειτουργήσουν όλα τα καταστήματα των παραπάνω σούπερ μάρκετ.