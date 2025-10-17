Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κατεχάκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω έργων

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κατεχάκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω έργων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή (18-19/10) στην οδό Κατεχάκη.

Ειδικότερα, από τις 07:00 έως 18:00, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της οδού Κατεχάκη, στο ύψος του ο.α.75, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

