Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο «Βάραθρο του Χάρου» – Επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού
Aναμένεται στο σημείο ειδικό κλιμάκιο αναρριχητών της ΕΜΑΚ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Καστοριά μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στο «Βάραθρο του Χάρου».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σορός ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο λεγόμενο «Βάραθρο του Χάρου», ένα βαθύ και απόκρημνο σημείο που καθιστά την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν σπεύσει στην περιοχή και επιχειρούν για την ανάσυρση της σορού.
Η ιδιαιτερότητα του σημείου, ωστόσο, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, και για τον λόγο αυτό αναμένεται στο σημείο ειδικό κλιμάκιο αναρριχητών της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) για να συνδράμει στην επιχείρηση.
