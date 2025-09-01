Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε ΙΧ στον Κηφισό – Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά

Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές

EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Καραμπόλα πέντε ΙΧ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από τη σύγκρουση καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές ενώ σημειώνονται ουρές χιλιομέτρων στο σημείο, με τις δυνάμεις της Τροχαίας να προσπαθούν να διευθετήσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα.

