Καπανδρίτι: Μυστηριώδης εξαφάνιση 47χρονης – Έφυγε την 1η Αυγούστου με τον σκύλο της

Την εξαφάνιση μίας 47χρονης γυναίκας από το Καπανδρίτι γνωστοποίησαν οι Αρχές μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού την Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Χαμόγελο του Παιδιού, τα ίχνη της 47χρονης χάθηκαν από το Καπανδρίτι την 1η Αυγούστου όταν βγήκε βόλτα με τον σκύλο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε τη Δευτέρα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της γυναίκας, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι, δυστυχώς η φωτογραφία της είναι πριν από δύο χρόνια, και είναι η μόνη που διαθέτουμε από την οικογένειά της.

Η Ευθυμία Αθανασάκη έχει ύψος 1,72 μ., είναι αδύνατη, έχει κόκκινα σγουρά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Μαζί της είναι το σκυλί της φωτογραφίας, το οποίο είναι ημίαιμο σε αποχρώσεις μαύρο με καφέ και λίγο λευκό στο κεφάλι. Είναι μεγαλόσωμος και ονομάζεται Μαρσέλ.