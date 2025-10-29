Καματερό: Συνελήφθησαν δυο άτομα για εμπορία ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας

Στη σύλληψη δυο ατόμων για εμπορία ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας το βράδυ της Δευτέρας 27/10 προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Καματερό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δυο άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Καματερού, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν -120- δοχεία χωρητικότητας -5- λίτρων έκαστο, εμπεριέχοντα -600- λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.