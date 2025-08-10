Καλαμαριά: Έρχεται και εφέτος το Πανηγύρι του Φοίνικα – Μια γιορτή ζωής, παράδοσης και διασκέδασης

Ζωντανεύει και εφέτος η γειτονιά του Φοίνικα από τις μουσικές, τους χορούς και τις χαρούμενες φωνές. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κατοίκων Φοίνικα, φέρνει για ακόμη μία χρονιά το διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι που έχει γίνει θεσμός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής και είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα διήμερο γεμάτο ζωντάνια, μουσική, παραδοσιακούς χορούς, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και εκδηλώσεις που συνδυάζουν θρησκευτική ευλάβεια και κοινωνική χαρά.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων, όπως αυτό γνωστοποιεί με σημερινή του ανακοίνωση ο Δήμος Καλαμαριάς, είναι το εξής: Την Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 19:00 διοργανώνονται δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά: ζωγραφική, τσουβαλοδρομίες, παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ μία ώρα μετά θα ξεκινήσει μια βιωματική δράση για την ελιά που φέρει τον τίτλο «Στου ελαιώνα τη γιορτή» και διοργανώνεται από την ομάδα «Παίζοντας σε παραδοσιακά μονοπάτια», με την επιμέλεια να υπογράφει η Βαρβάρα Πίκουλα. Την ίδια ημέρα, στις 20:00 επίσης θα διεξαχθεί το εργαστήριο Ρομποτικής, ένα δημιουργικό παιχνίδι με την ομάδα Robot Set Go.

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου από τις 20:00 και μετά οι επισκέπτες θα μπορέσουν να απολαύσουν παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κατοίκων Φοίνικα και μεγάλο γλέντι με ζωντανή μουσική από τους: Αλέξανδρος Ζώρας – κλαρίνο, Γιώργος Ματθαίου – λαούτο / τραγούδι, Βασίλης Τάνης – κρουστά, Γιάννης Βολίκας – τραγούδι, Γιώργος Ψάλτης – βιολί και Εβίνα Κουτσοκώστα – τραγούδι / κανονάκι.

«Το πανηγύρι του Φοίνικα συνδέει την πίστη με τη χαρά, την παράδοση με την ψυχαγωγία, και αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ζήσουν τη μαγεία της Καλαμαριάς, συμμετέχοντας σε μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές!», επισημαίνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ