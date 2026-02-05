Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία – Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, πλημμύρισαν σχολεία και σπίτια (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που ξεκίνησε σήμερα (5/2) την επέλαση της από την Δυτική Ελλάδα.

Σοβαρά ζητήματα εντοπίζονται στον Πύργο όπου ένα σχολείο πλημμύρισε, ενώ οι κατολισθήσεις και το νερό έκοψαν δρόμους στη μέση και προκάλεσαν δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Σε πολλές κοινότητες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας οι κεντρικοί δρόμοι είναι αδιάβατοι, καθώς έχουν υπερχειλίσει τα ρέματα με αποτέλεσμα το νερό να έχει μπει μέσα στα χωριά.

Σύμφωνα με το patrisnews, στον Πύργο πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα “χέρια” τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό.

Ακόμα, εξαιτίας Στης ισχυρής βροχόπτωσης στην περιοχή του Πύργου, η γέφυρα του Ενιπέα στο Λαντζόι υποχώρησε, αφήνοντας περίπου δέκα οικογένειες χωρίς πρόσβαση προς και από τις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας.

Επίσης κλειστός παραμένει αυτή την ώρα ο δρόμος Κυπαρισσία – Πύργος, στο ύψος της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα λίγο έξω από την πόλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε πλημμύρα στο οδόστρωμα και μεταφορά φερτών υλικών. Ακόμα πλημμύρες έχουν προκληθεί και σε άλλα σπίτια της περιοχής με τους κατοίκους να μην μπορούν να μετακινηθούν.

Αρχαία Ολυμπία: Χωριά έμειναν χωρίς νερό

Και στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα με κύριο τη σημαντική βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Ερυμάνθου, με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από το δίκτυο.

Ανακοίνωση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το περιστατικό: «Ενημερώνουμε τους κατοίκους των χωριών που υδροδοτούνται από τον Ερύμανθο ότι, από τη μεγάλη ζημιά που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, στο γεφύρι του Κλαδέου, από τα Μαμουσέικα προς Κοσκινά, θα παραμείνουν χωρίς νερό μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς στον κεντρικό αγωγό Ερυμάνθου.

Τα συνεργεία εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση του προβλήματος, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους. Ζητούμε την κατανόησή σας».