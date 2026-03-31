Κακοκαιρία Erminio: Τι είναι η σύγκλιση ανέμων που θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική – Χαλάει ο καιρός από το απόγευμα

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει την Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη, με το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής σύγκλισης (atmospheric convergence) να ευθύνεται για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κατάσταση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της δυναμικής του φαινομένου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγκλιση συμβαίνει όταν δύο διαφορετικά ρεύματα αέρα συγκρούονται πάνω από μια περιοχή. Στην Αττική, οι βορειοανατολικοί άνεμοι συναντώνται με νοτιοανατολικούς στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

–Αναγκαστική ανύψωση: Καθώς οι μάζες αέρα δεν έχουν πού αλλού να πάνε κατά τη σύγκρουση, αναγκάζονται να κινηθούν προς τα πάνω.

–Ψύξη και κορεσμός: Ο ανερχόμενος αέρας ψύχεται και η υγρασία που μεταφέρει (ειδικά από το νοτιοανατολικό ρεύμα του Αιγαίου) συμπυκνώνεται.

–Δημιουργία νεφών: Το αποτέλεσμα είναι η ραγδαία ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών (σωρειτομελανίες), που οδηγούν σε έντονη αστάθεια.

Γνωστοί και ως «Ο Βασιλιάς των Νεφών», τα σωρειτομελανοειδή νέφη υπάρχουν σε όλο το ύψος της τροπόσφαιρας και συνήθως χαρακτηρίζονται από την παγωμένη κορυφή τους σε σχήμα άκμονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόγνωση για το 48ωρο (1/4 – 2/4 2026)

–Η πιο δύσκολη ημέρα η Τετάρτη 1/4: Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τετάρτης. Αναμένονται ύψη βροχής από 30 έως 90 mm, με το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού να βρίσκεται στο επίκεντρο.

–Ραγδαιότητα και κίνδυνοι: Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι αυξημένος αν η ένταση φτάσει τα 20-40 mm ανά ώρα. Δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και άνεμοι που τοπικά θα ξεπεράσουν τα 100 km/h.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Erminio την Πέμπτη 2/4: Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί με επίμονες βροχές λόγω της συνεχούς τροφοδοσίας υγρασίας από το Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση να διαφαίνεται από το απόγευμα της Πέμπτης.

Κολυδάς: Οι βροχές θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας

Η κακοκαιρία Erminio εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, διατηρώντας μια σχετικά οργανωμένη και προβλέψιμη εικόνα, σύμφωνα με τα νέοτερα δεδομένα που έδωσε το πρωί της Τρίτης στη δημοσιότητα ο Θοδωρής Κολυδάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κύριο κύμα των φαινομένων αναμένεται να εκδηλωθεί σε ένα συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα περίπου 48 ωρών, από την Τετάρτη 1/4 έως και την Πέμπτη 2/4, όταν τα βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν πιο έντονα μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας τοποθετείται σε αυτό το διήμερο, κατά το οποίο θα καταγραφούν και τα υψηλότερα αθροιστικά ύψη βροχής. Παρότι δεν αποκλείονται τοπικές εξάρσεις με μεγαλύτερη ένταση ή διάρκεια φαινομένων, η συνολική εξέλιξη της διαταραχής παραμένει εντός των αναμενόμενων ορίων. Πρόκειται για το πιο κρίσιμο στάδιο, στο οποίο απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε έντονα και επίμονα φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από τις πρωινές ώρες της Τρίτης τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

⚠️ ⚠️KAKOΚΑΙΡΙΑ ERMINIO – NEOTEΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

✅Η κακοκαιρία #Erminio εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, ομαλά ως προς τη γενική της οργάνωση, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές την εκτίμηση ότι το κυριότερο επεισόδιο θα εκδηλωθεί μέσα σε ένα σχετικά συμπυκνωμένο χρονικό παράθυρο. Ο… pic.twitter.com/wNQkISPxTV— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 31, 2026

Από το μεσημέρι και μετά, οι βροχές και οι καταιγίδες επεκτείνονται στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται μέτριοι έως τοπικά ισχυροί νότιοι άνεμοι.

Ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Νότια Ιταλία ευθύνεται για την επιδείνωση του καιρού, με τα φαινόμενα να ενισχύονται περαιτέρω την Τετάρτη.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Το καιρικό σύστημα ERMINIO, όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας την Τετάρτη 1 Απριλίου και την Πέμπτη 2 Απριλίου, προκαλώντας μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)



Καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και… pic.twitter.com/s7ItdFK5dK— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 30, 2026

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 10 μποφόρ.

Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Τετάρτη 1 Απριλίου

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

– Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση)

– Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση)

– Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

– Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση)

Πέμπτη 2 Απριλίου

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

– Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από το πρωί έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση)

– Στην ανατολική Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση)

– Στην Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Σέρρες) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

– Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση)

– Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

– Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση)