Κακοκαιρία Byron: Σε Βλυχάδα και Αυλώνα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική – Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας

Σάρωσε την Αττική η κακοκαιρία Byron, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους, σπίτια και επιχειρήσεις, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με το Meteo, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική έπεσαν στη Βλυχάδα το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής και συγκεκριμένα 245 χιλιοστά βροχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, στον Αυλώνα έπεσαν 108 χιλιοστά βροχής, ενώ δυτική και βόρεια Αττική δέχθηκαν τεράστια ύψη νερού, με πλημμύρες να καταγράφονται σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι καταγράφηκε ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, με βάση τα δεδομένα του Meteo Gr.

Όπως σημειώνει, άξια προσοχής τα μετρήσιμα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική όπου ξεπεράσαμε τα 200mm και αιτιολογούν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι καταγράφηκαν πάνω από 1.000 κεραυνούς σε μία ώρα, ενώ συνολικά εκτιμάται πως έχουν σημειωθεί 30.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την ακραία ένταση της καταιγίδας.