Κακοκαιρία: Απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Κύματα “καταπίνουν” το λιμάνι της Τήνου και παρασύρουν αυτοκίνητα (βίντεο)

Σοβαρά ζητήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Τήνο με θυελλώδεις ανέμους να “χτυπούν” το νησί με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το λιμάνι.

Μάλιστα, σε βίντεο του tinosnews.gr φαίνεται ότι η θάλασσα σκέπασε τον δρόμο στο λιμάνι, σπρώχνοντας τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, προκαλώντας συγκρούσεις και υλικές ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την ίδια πηγή, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς.

Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της χώρας

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός της Κυριακής

Αγριεύει ο καιρός αύριο Κυριακή 11 Ιανουαρίου με «βουτιά» της θερμοκρασίας, χιόνια σε χαμηλότερα υψηλότερα και θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι. Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλωθούν κατά τόπους στα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 9 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.