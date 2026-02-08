Ο ανοιξιάτικος καιρός των τελευταίων ημερών αναμένεται να δώσει τη θέση του σε βροχές και καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα, επηρεάζοντας και την Τσικνοπέμπτη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, “η Τσικνοπέμπτη αναμένεται να μετατραπεί σε Τσιγκο-Πέμπτη. Ο κύκλος βροχής και καταιγίδων ξεκινά τη Δευτέρα και αναμένεται να διατηρηθεί όλη την εβδομάδα“.

Κατά την ίδια ανάρτηση οι περισσότερες βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Μάλιστα, ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει πως οι περιοχές αυτές, «λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικών φαινόμενων, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών».

Στη συνέχεια σημειώνει πως δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά τα χιόνια θα είναι λίγα και μόνο στα ορεινά.

Τέλος, ο ίδιος σημειώνει πως ο καιρός την Τσικνοπέμπτη θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές, ενώ παρόμοιο θα είναι και το σκηνικό το επόμενο Σαββατοκύριακο που αναμένονται και οι πρώτες καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσατραφύλλια:

“Ολοταχώς για ΤΣΙΓΚΟ-ΠΕΜΠΤΗ…”

Καλή Κυριακή!

