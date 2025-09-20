Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ σήμερα στο Αιγαίο, στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός ο σήμερα (20/9) με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και την θερμοκρασία να διατηρείται στους 31 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά τους 31 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στη περιοχή της Ρόδου οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.