Καιρός σήμερα: Σύννεφα, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Βροχερό θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός αύριο

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες τοπικές νεφώσεις.\

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με λιγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.