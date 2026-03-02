Καιρός σήμερα: Λιακάδα με λίγες νεφώσεις – Πού μπορεί να βρέξει

Ηλιόλουστος, με λίγες παροδικές νεφώσεις, θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 2/3, με μικρή πιθανότητα βροχών στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις στα βόρεια μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.