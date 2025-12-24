Καιρός: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι (εικόνες)

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει την Αττική από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (24/12) προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία σε πολλά σημεία λόγω την συσσώρευσης υδάτων. Κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μερικά λεπτά, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει σημαντικά.

Παράλληλα, υπάρχει έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα ισχυρά είναι τα φαινόμενα σε Βύρωνα, Παγκράτι, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους, Γκάζι, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά, Εκάλη. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησια του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.