Καιρός: Έρχεται διήμερο βροχών και καταιγίδων – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Από σήμερα Κυριακή (19.10.2025) η χώρα εισέρχεται σε φάση κακοκαιρίας, με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει αισθητά, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, αναμένονται και ισχυροί άνεμοι, που σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν τα επίπεδα θυελλωδών μποφόρ.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και την Πέμπτη (23.10.2025), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές το επόμενο διήμερο (Κυριακή – Δευτέρα) θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νότια του Ιονίου και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι καταιγίδες θα είναι πιο έντονες στο Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ τη Δευτέρα θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες. Υπάρχει, επίσης, πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα νοτιοδυτικά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ

Οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα . Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόνησσο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.… pic.twitter.com/3Cu9PEc0DR— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 18, 2025

Ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν βρίσκεται και η Αττική, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές, κυρίως από το βράδυ της Κυριακής έως και τη Δευτέρα.

Πρόγνωση καιρού για σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Για σήμερα, Κυριακή (19.10.2025), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο και αργά το βράδυ στις Κυκλάδες. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα δυτικά και νότια τμήματα, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 βαθμούς,

από 8 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 20,

και τη από 13 έως 20, στη Θεσσαλία από 12 έως 21,

από 12 έως 21, στην Ήπειρο από 10 έως 20,

από 10 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 20-21,

από 14 έως 20-21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 20,

από 14 έως 20, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 23 (έως 20 στο Βόρειο Αιγαίο),

από 13 έως 23 (έως 20 στο Βόρειο Αιγαίο), και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα στραφούν σταδιακά σε βορειοανατολικούς, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, άνεμοι βορειοδυτικοί που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 2-4 μποφόρ, και θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, άνεμοι βορειοδυτικοί που από το μεσημέρι θα γίνουν νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.