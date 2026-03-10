Καιρός αύριο: Συνεχίζεται το ανοιξιάτικο σκηνικό – Στους 19 βαθμούς η θερμοκρασία

Ανοιξιάτικο θα είναι και αύριο το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, αύριο (11.03), στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και της Κρήτης, μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και κατά τόπους στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, καθώς και στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.