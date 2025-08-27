«Καμπανάκι» Κολυδά για άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυλήσει χωρίς ακραίες ζέστες, αλλά με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στο facebook ο κ. Κολυδάς διευκρινίζει ότι, παρά τις προβλέψεις που κυκλοφόρησαν πρόσφατα για καύσωνα, η εικόνα του καιρού δείχνει απλώς μια θερμοκρασιακή άνοδο 4-6 βαθμών πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να φτάνει σε επίπεδα καύσωνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την περασμένη εβδομάδα ακούστηκαν υπερβολές για καύσωνα στα τέλη Αυγούστου. Εμείς μιλήσαμε για ήπια άνοδο της θερμοκρασίας – και αυτό ακριβώς βλέπουμε να επιβεβαιώνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζει ότι η αρχή του Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα. Καλεί, μάλιστα, τους πολίτες να μην παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους, υπενθυμίζοντας πως οι προβλέψεις του βασίζονται πάντα σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Δείτε την ανάρτηση του μετεωρολόγου: