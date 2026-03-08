Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων – Διασώθηκαν 35 άτομα, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος

Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων – Διασώθηκαν 35 άτομα, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8-3-2026) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, λέμβος με 35 άτομα -μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος- εντοπίστηκε 33 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ναυαγοσωστικό και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, εναέριο μέσο, όπως και φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ.

Τα 35 άτομα που κατά δήλωσή τους είναι υπηκοότητας Σουδάν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και εν συνεχεία αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

