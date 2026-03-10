Ηράκλειο: Μαθήτρια κατήγγειλε τον καθηγητή της για άσεμνες χειρονομίες

Στο Ηράκλειο, μια 16χρονη μαθήτρια της Α’ Λυκείου κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές καθηγητή φροντιστηρίου για άσεμνη συμπεριφορά.

Η ανήλικη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, ανέφερε ότι ο 40χρονος εκπαιδευτικός την άγγιξε ανάρμοστα κατά τη διάρκεια ιδιαίτερου μαθήματος.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου. Μετά την καταγγελία, οι αρχές προχώρησαν τη Δευτέρα (09.03) σε έρευνα στο σπίτι και το αυτοκίνητο του καθηγητή, όπου εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια και καπνογόνα.

Ο 40χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για κατοχή βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για κατάχρηση ανηλίκου, κατόπιν της καταγγελίας της μαθήτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.