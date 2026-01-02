Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε τρία άτομα για ζωοκτονία – Μπήκαν σε μαντρί και σκότωσαν 40 αρνιά

Σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε τρία άτομα για ζωοκτονία – Μπήκαν σε μαντρί και σκότωσαν 40 αρνιά
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 25, 36 και 62 ετών που κατηγορούνται για ζωοκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως τα πρόσωπα που σε χρόνο ανάμεσα στο απόγευμα της 29.12.2025 έως το πρωί της 30.12.2025, παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου, εισήλθαν σε αυτό και θανάτωσαν 40 αρνιά. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

