Ηράκλειο: 40χρονος είχε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο – Βρέθηκαν όπλα, βεγγαλικά και καπνογόνα

Οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι ενός 40χρονου στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 φυσίγγια, ένα όπλο με δύο γεμιστήρες και τέσσερις πυρσοί πυροτεχνημάτων-καπνογόνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι και στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο άνδρας εντοπίστηκαν τα παράνομα υλικά, από φυσίγγια έως πυροτεχνήματα.

Ο 40χρονος συνελήφθη για «παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων» και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.