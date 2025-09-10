Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο καρδιοχειρουργός με το “φακελάκι” – Την Παρασκευή η δίκη του

Για την Παρασκευή 12/9 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου της Αθήνας.

Νωρίτερα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία και αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε “φακελάκι”, προκειμένου να τον επιβλέπει και να τον φροντίζει, ύστερα από επέμβαση.

H γυναίκα, σύζυγος ασθενή, όσο και αν έλεγε στον γιατρό ότι δεν έχει τα χρήματα και ανησυχεί για την υγεία του ανθρώπου της, εκείνος φαίνεται απλά να έκανε… παζάρια στο ποσό. Απελπισμένη χτύπησε την πόρτα των «Αδιάφθορων» και κατήγγειλε τον γνωστό καρδιοχειρουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να τους είπε:

«Μου ζητάει 5.000 Ευρώ για να προσέχει τον σύζυγο μου που είναι χειρουργημένος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν έχω αυτά τα χρήματα».

Το πρωί της Τρίτης 9/9, η γυναίκα συνάντησε τον γιατρό στο διάδρομο του νοσοκομείου και του έδωσε τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Τότε, οι μυστικοί αστυνομικοί που είχαν στήσει καρτέρι, του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

“Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, νοσοκομειακός ιατρός, κατηγορούμενος για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Ειδικότερα, η σύλληψη του ιατρού πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή του προσημειωμένου χρηματικού ποσού των -3.000- ευρώ, το οποίο είχε απαιτήσει από συγγενή ασθενούς ως αντάλλαγμα για την επιτυχημένη έκβαση ιατρικής πράξης.

Περαιτέρω, από την κατοχή του συλληφθέντα, πέραν του προσημειωμένου ποσού, καθώς και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3.650- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και του ασκήθηκε ποινική δίωξη”.