Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κλειστά αύριο τα σχολεία μετά τον σεισμό στην Θεσπρωτία

Για προληπτικούς λόγους

Ιωάννινα: Κλειστά αύριο τα σχολεία μετά τον σεισμό στην Θεσπρωτία
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Κλειστά θα είναι αύριο (9/3) τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννίνων προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια, μετά τον σημερινό σεισμό.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννίνων ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ