Ίμια: Τα τελευταία λόγια του πληρώματος πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου – «Έχει ανθρώπους σίγουρα»

Συμπληρώνονται 30 από την κρίση στα Ίμια, όταν Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν πολύ κοντά σε ένοπλη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια εκείνης της κρίσης, ένα ελληνικό ελικόπτερο κατέπεσε, με αποτέλεσμα τα μέλη του πληρώματός του -ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός- να χάσουν τραγικά τη ζωή τους.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που προβλήθηκε σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Παπαχελάς το βράδυ της Πέμπτης 29.01.2026, ακούγεται η τελευταία επικοινωνία του μοιραίου ελικοπτέρου με τη φρεγάτα «Ναυαρίνον».

Η αποστολή του ελικοπτέρου είχε ως στόχο να διαπιστωθεί αν Τούρκοι στρατιώτες είχαν καταλάβει τη βραχονησίδα Δυτικά Ίμια, ενώ στα Ανατολικά Ίμια βρίσκονταν Έλληνες κομάντο.

Λίγο πριν την κατάρρευσή του, μέλος του πληρώματος ενημέρωσε τη φρεγάτα ότι η παρουσία Τούρκων στη βραχονησίδα επιβεβαιώνεται, μαζί με την ύπαρξη της τουρκικής σημαίας, και παράλληλα ανέφερε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς στον πίνακα οργάνων είχε ανάψει η ένδειξη σοβαρής βλάβης (Master Caution).

Ο διάλογος του πληρώματος με τη φρεγάτα

ΠΝ 21: Έχει κόκκινη σημαία και ανθρώπους σίγουρα

ΝΑΒ: Ελήφθη.

ΠΝ 21: Μισό λεπτό έχω Master Caution αλλά δεν ξέρω τι.

[Τον έλεγχο παραλαμβάνει ο επικελευστής Παυλόπουλος]

ΝΑΒ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 310-2,1. Έλθετε κατ’ ευθείαν για μένα. Πέστε μου τι emergency έχετε.

ΠΝ 21: Έχω Master Caution αλλά δεν ξέρω τι emergency.

ΝΑΒ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 270-0,8 Έλθετε για μένα.

ΠΝ 21: Ανάψτε φώτα για να σας βλέπω.

ΝΑΒ: Ελήφθη, έχει ήδη εκτελεστεί.

ΠΝ 21: Έχω emerg…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ, έλθετε σε εμένα…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ με λαμβάνετε;

Η ιστορία με το κράνος του Βλαχάκου

Το κράνος του Παναγιώτη Βλαχάκου, που επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό, εντοπίστηκε το 2018, 23 χρόνια μετά, από Έλληνα ψαρά και παραδόθηκε στην οικογένειά του.

Λίγους μήνες μετά την πτώση του ελικοπτέρου και την κρίση, ο πατέρας του Παναγιώτη Βλαχάκου κλήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου του προσφέρθηκε ένα άλλο, άθικτο κράνος, το οποίο υποτίθεται ότι ανήκε στον γιο του.

Το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου

Η κρίση των Ιμίων, αν και δεν τροποποίησε το καθεστώς των νησιών, αποτέλεσε την αφετηρία για την Τουρκία να προβάλλει επισήμως για πρώτη φορά αξιώσεις περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία και εισάγοντας ένα νέο θέμα στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Η ελληνική πλευρά, επικαλούμενη σταθερά τις προβλέψεις των διεθνών συνθηκών, δεν αναγνώρισε ποτέ την ύπαρξη τέτοιου ζητήματος.