Ίλιον: Άγρια ληστεία σε 71χρονο καρκινοπαθή – Τον πέταξαν από τις σκάλες για 500 ευρώ

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Ίλιον, όπου ένας 71χρονος καρκινοπαθής έπεσε θύμα άγριας επίθεσης, με τους δράστες να τον χτυπούν και να τον πετούν ακόμη και από τις σκάλες, για να του αποσπάσουν 500 ευρώ. Το θύμα, που βρίσκεται σε συνεχή θεραπεία για τον καρκίνο, βρισκόταν ολομόναχος και είχε κινητικά προβλήματα, ωστόσο οι δύο ληστές δεν σεβάστηκαν ούτε την ηλικία του, ούτε την ευάλωτη κατάσταση της υγείας του.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν ο ηλικιωμένος είχε μόλις σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από την τράπεζα και επέστρεφε στο σπίτι του. Στην είσοδο της πολυκατοικίας τον προσέγγισαν δύο άτομα που αρχικά προσποιήθηκαν ότι ήταν γνωστοί φίλων, για να τον αιφνιδιάσουν στη συνέχεια.

Οι δράστες τον χτύπησαν και τον πέταξαν από τις σκάλες, με αποτέλεσμα ο 71χρονος να τραυματιστεί σοβαρά. «Φώναζα και δεν με άκουγε κανένας», ανέφερε ο ίδιος στο MEGA, ενώ η σύζυγός του ήταν αδύνατο να παρέμβει. Μετά τη ληστεία, ο ηλικιωμένος κατάφερε να φτάσει στο ασανσέρ, όπου βρήκε τη γυναίκα του σε σοκ, και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο γιος του θύματος περιέγραψε την κατάσταση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για άνθρωπο με 80% αναπηρία, που υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες για περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια. Οι δράστες, παρά τις έρευνες, δεν έχουν εντοπιστεί και πιθανότατα παρακολουθούσαν τον ηλικιωμένο από την τράπεζα μέχρι το σπίτι, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν.

Η άγρια επίθεση έχει συνταράξει τη γειτονιά, με τον 71χρονο να προσπαθεί να συνέλθει και να αφήσει πίσω του το τραυματικό περιστατικό στην είσοδο της πολυκατοικίας του.