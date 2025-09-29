Ηλεία: Αποτυχημένη κλοπή χρηματοκιβωτίου – Οι δράστες αιφνιδιάστηκαν στην αυλή

Στα Λεχαινά Ηλείας σημειώθηκε αποτυχημένη απόπειρα κλοπής χρηματοκιβωτίου, καθώς οι δράστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους όταν το χρηματοκιβώτιο έπεσε στην αυλή.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, τρεις έως τέσσερις άτομα εισήλθαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αποθήκη δίπλα στο σπίτι ενός 85χρονου, ο οποίος είχε γίνει και στο παρελθόν θύμα κλοπής.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν κλαρκ για να αποσπάσουν το χρηματοκιβώτιο, όμως κατά την έξοδό τους από την αποθήκη το μηχάνημα έπεσε στην αυλή και τους πρόδωσε, αναγκάζοντάς τους να τραπούν σε φυγή.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.