Ικαρία: Ακυρώνονται μαζικά τα πανηγύρια – Η σοκαριστική είδηση πίσω από την απόφαση

Το τροχαίο που «βύθισε» στη θλίψη το νησί

DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:47

Ακυρώνονται τα πανηγύρια στην Ικαρία, έπειτα από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Κήρυκο, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος οδηγός δίκυκλου.

Στο πένθος βυθίστηκε το νησί με τον θάνατο του 19χρονου από την Ικαρία, με αρκετούς συλλόγους να ακυρώνουν τα προγραμματισμένα πανηγύρια μέχρι την Παρασκευή (29/08).

Ο Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονα «ο Ίκαρος» ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται το πανηγύρι που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου, λόγω πένθους.

