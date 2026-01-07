Ήχησε το 112 στην Ήπειρο λόγω κακοκαιρίας – «Προσοχή στις μετακινήσεις των πολιτών»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χτυπούν την Ήπειρο την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης 7/1 ήχησε το 112 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8/1. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα -Ιωάννινα λόγω της ισχυρής καταιγίδας

Σύμφωνα με την σελίδα Forecast Weather Greece «δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα Ιωάννινα και να προσγειωθεί το αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα. Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος».

Δεκάδες επιβάτες δεν κατάφεραν να φτάσουν στα Ιωάννινα και πολλοί άλλοι έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη».

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου με ανακοίνωση της στάθηκε στα έντονα καιρικά φαινόμενα στη διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Αναλυτικά:

Έχοντας υπόψη τις τελευταίες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εξέδωσε απόψε «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο τις επόμενες 6 -8 ώρες, με τα φαινόμενα να αναμένονται πιο έντονα στις περιοχές Λούρου και Συβότων.

Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να τεθούν σε κατάσταση άμεσης και διαρκούς ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, τους δε πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.