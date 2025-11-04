Ιατροδικαστική Πατρών: Ανοίγει νέα υπόθεση νεκρού βρέφους

Νέα υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, σχετικά με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και τον θάνατο 19 μηνών βρέφους το 2022, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπου που είχε κλείσει ο φάκελος αρχικά.

Σύμφωνα με όσα γράφει το pelop.gr, μετά από λοίμωξη Covid- 19 το βρέφος παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τον Σεπτέμβριο του 2022 και εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε μελάνιασμα και μυδρίαση. Επίσης οι γονείς ανέφεραν ότι καθυστέρησαν να το διασωληνώσουν λόγω απουσίας αναισθησιολόγου.

Το μωρό όμως, παρά τις προσπάθειες και τη διασωλήνωση, υπέστη προκωματώδη διάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου διαπιστώθηκε εγκεφαλική νέκρωση που το οδήγησε στον θάνατο του.

Η πραγματογνωμοσύνη

Επιπλοκές από Covid-19 ανέφερε η αρχική ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του βρέφους, όμως ακολούθησε πραγματογνωμοσύνη και χαρακτήρισε ασαφή τα συμπεράσματα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ξανά η έρευνα. Σε καταθέσεις έχουν κληθεί γιατροί από τα δύο νοσοκομεία και αναμένεται να εξεταστούν ενώπιον δικαστικού λειτουργού.

Σε σειρά ερευνών της Εισαγγελίας Πατρών εντάσσεται η υπόθεση, για ενδεχόμενες ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πρακτικές. Περαιτέρω διερεύνηση ζητούν οι γονείς, αμφισβητώντας την πληρότητα της αρχικής ιατροδικαστικής εξέτασης και υποστηρίζοντας καθυστέρηση στην παροχή κρίσιμης ιατρικής φροντίδας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την αυστηρή ιατρικονομική και δικαστική εξέταση, προς διαλεύκανση των αιτιών και αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από το τραγικό αυτό γεγονός.