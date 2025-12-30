Η μεγαλύτερη βασιλόπιτα μήκους 100 μέτρων και 10 τόνων και φέτος στο Περιστέρι (βίντεο)

Το Περιστέρι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη νέα χρονιά με τον πιο γλυκό και εντυπωσιακό τρόπο. Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, διοργανώνουν για ακόμη μία χρονιά τη μεγαλύτερη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, ένα γεγονός που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και συγκεντρώνει χιλιάδες πολίτες κάθε χρόνο.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, από τις 17:30, η Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου (στάση Μετρό «Περιστέρι») θα γεμίσει αρώματα, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση, καθώς οι προεργασίες και οι τελευταίες πινελιές για τη γιγαντιαία βασιλόπιτα θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η φετινή βασιλόπιτα αναμένεται να εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους:

• Πάνω από 100 μέτρα μήκος

• 10 τόνοι βάρος

• 80.000 κομμάτια που θα διανεμηθούν δωρεάν στο κοινό

• Πολλά φλουριά, με δώρα για τους τυχερούς

Στο τέλος της εκδήλωσης, η τεράστια βασιλόπιτα θα κοπεί και θα μοιραστεί σε όλους τους παρευρισκόμενους, χαρίζοντας ευχές για καλή χρονιά, χαμόγελα και… τύχη για το 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το ραντεβού ανοιχτό για όλους όσοι θέλουν να ζήσουν από κοντά ένα μοναδικό πρωτοχρονιάτικο γεγονός.

Το Περιστέρι φορά τα γιορτινά του και σας περιμένει σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και αισιοδοξία για τη χρονιά που έρχεται.