Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της – Η στάση των γερμανικών Αρχών

Η 16χρονη Λόρα, που είχε φύγει από το σπίτι της στο Ρίο της τον περασμένο Ιανουάριο, παραμένει στη Γερμανία, όπου φιλοξενείται σε δομή υπό την παρακολούθηση κοινωνικών λειτουργών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Αρχές θα συντόνιζαν μια συνάντησή της με τον πατέρα της, ο οποίος είχε ταξιδέψει για το λόγο αυτό στη Γερμανία.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Γνώμη», η κοπέλα αρνήθηκε να βρεθεί με τον πατέρα της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να δει τους δικούς της, ακόμη και αν η συνάντηση γινόταν παρουσία κοινωνικού λειτουργού, όπως προβλέπεται.

Μάλιστα ο πατέρας της, ενώ βρισκόταν στην Γερμανία, μετά την επίμονη άρνηση στη συνάντηση από την κόρη του επέστρεψε στην Πάτρα.

«Πρέπει να βρει την ηρεμία της»

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί μπορώ ανά πάσα στιγμή, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει» είχε πει ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, όταν είχε εντοπιστεί.

«Θα πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε μία λύση. Να δούμε αν θα θελήσει να μείνει στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Εκεί είχε πρόβλημα, στην οικογένεια ήταν όλα καλά» είχε συμπληρώσει, εκτιμώντας ότι η 16χρονη θα θέλει να επιστρέψει στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το γερμανικό Αστικό Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch-BGB) και το άρθρο 1684, το δικαίωμα επικοινωνίας (Umgangsrecht) αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και υποχρέωση του γονέα, αλλά και δικαίωμα του παιδιού.

Έτσι, αν ένα ανήλικο παιδί δηλώσει ότι δεν θέλει επαφή μ’ ένα γονέα, η άρνησή του δεν οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της επικοινωνίας. Ωστόσο, η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει και θεωρείται πιο ώριμο, αλλά δεν είναι από μόνη της καθοριστική πριν από την ενηλικίωση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι γερμανικές αρχές δεν θα πιέσουν τη Λόρα ώστε να συναντήσει τους γονείς της, αλλά θα της αφήσουν χρόνο, σε συνεργασία με τους ειδικούς που θα την παρακολουθούν, ώστε να λάβει τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα στη ζωή της.